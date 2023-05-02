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Gündüzalp Ortaokulu Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerine katılıyor

Gündüzalp Ortaokulu Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerine katılıyor

Spor Haberleri

Eskişehir Gündüzalp Ortaokulu kız futbol takımı, grup müsabakalarında Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehir Gündüzalp Ortaokulu kız futbol takımı, grup müsabakalarında Eskişehir'i temsil edecek. Eskişehir'de okullar arası müsabakalarda şampiyon olan Gündüzalp Ortaokulu kız futbol takımı İzmir'de düzenlenecek Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde grup maçlarına çıkacak. 11 takımın katılacağı müsabakalarda başarılı olan takım bir üst tura yükselecek. Takımın başında Beden Eğitimi Öğretmenleri Abidin Erdem Kılınç, Fatih Durmuş, idareci Recep Aktaş, rehber öğretmeni Mine Göl olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Türkiye Futbol İzmir Spor Haberler

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