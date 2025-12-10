Günay Güvenç kötü anlamda tarihe geçti

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye geçen Günay Güvenç, dünya futbol tarihinde ender görülen bir istatistiğe imza attı.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOL YEDİ

Oyuna dahil olduktan sadece 6 saniye sonra gol yiyen Günay, tarihteki en hızlı gol yiyen kaleciler listesine adını yazdırdı. Monaco'nun hızlı başlayan atağı, Günay'ın oyuna giriş anını adeta cezalandırdı ve tecrübeli kalecinin hamle şansı bulamadığı pozisyon golle sonuçlandı. Bu an, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.