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Gümüşhane'de Gençler Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

Gümüşhane'de Gençler Masa Tenisi Müsabakaları Başladı
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Gümüşhane'de 14 ilden 140 sporcunun katılımıyla düzenlenen gençler masa tenisi müsabakaları başladı. Üç gün sürecek etkinlik, Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'de 14 ilden yaklaşık 140 sporcunun katıldığı okul sporları gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizesinde düzenlenen müsabakalar, Aydın Doğan Spor Salon'unda gerçekleştiriliyor.

Masa Tenisi Gümüşhane İl Temsilcisi Adem Doğan, yaptığı açıklamada, antrenörleri ve sporcuları Gümüşhane'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Doğan, müsabakaların üç gün süreceğini kaydetti.

Artvin'den gelen sporculardan Beyza Yıldız ise dört kişilik bir ekiple müsabakalara katıldıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Amacımız birinci olmak. Kazanmak ve kaybetmekte var. Herkes için hayırlısı olsun. " dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Spor
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