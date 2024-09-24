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Gümüşhane'de Avrupa Spor Haftası'nda Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinliği Düzenlendi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde Avrupa Spor Haftası etkinliği kapsamında geleneksel Türk okçuluğu yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes için Spor Federasyonu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte gençler, tarihi mekanda okçuluk deneyimi yaşadı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes için Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğince, Roma İmparatorluğu döneminde sınırı muhafaza etmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'nde Geleneksel Türk okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi.

Antrenör Yusuf Yıldırım, Avrupa Spor Haftası dolayısıyla gençlerle birlikte Satala Antik Kenti'ni ziyaret ederek etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, "Geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere anlatabilmek için tarihi bir mekanda sporumuzu yaptık." dedi.

Sporcu Erhan Karaman ise Avrupa Spor Haftası'nın her yıl kutlandığını anımsatarak, "Sporu yaygınlaştırmak ve herkese sporu tanıtmak amacıyla MÖ 5 bin yıllara kadar dayanan okçuluğu tanıtmak için gençlerle buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Spor

Etkinlik Gençlik Kültür Kelkit Yaşam Spor

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