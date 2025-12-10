Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

ABD'deki bir lise basketbol maçında oyuna alınan genç oyuncunun ilk atışı, saha içinde ve tribünlerde büyük gülüşmelere neden oldu.

TAVANA ÇARPTI, POTANIN ARKASINA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın eğlenceli anları, genç oyuncunun oyuna dahil edilmesiyle başladı. Topu eline alan genç basketbolcu, ilk denemesinde oldukça talihsiz bir atış yaptı. Şut, önce salonun tavanına çarptı, ardından yön değiştirip potanın arkasına doğru düşerek oyun alanını terk etti.

Yaşanan bu ilginç pozisyon hem takım arkadaşları hem de tribündeki öğrenciler arasında büyük bir kahkaha tufanı yarattı. Genç oyuncunun mahcup gülümsemesi ise anı daha da viral hale getirdi.