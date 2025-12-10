Haberler

Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu
Güncelleme:
ABD'deki bir lise basketbol maçında oyuna dahil olan genç oyuncunun ilk atışı, tavana çarparak potanın arkasına düştü ve oyun alanını terk etti. Bu talihsiz atış, saha içinde ve tribünlerde büyük gülüşmelere neden oldu.

TAVANA ÇARPTI, POTANIN ARKASINA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın eğlenceli anları, genç oyuncunun oyuna dahil edilmesiyle başladı. Topu eline alan genç basketbolcu, ilk denemesinde oldukça talihsiz bir atış yaptı. Şut, önce salonun tavanına çarptı, ardından yön değiştirip potanın arkasına doğru düşerek oyun alanını terk etti.

Yaşanan bu ilginç pozisyon hem takım arkadaşları hem de tribündeki öğrenciler arasında büyük bir kahkaha tufanı yarattı. Genç oyuncunun mahcup gülümsemesi ise anı daha da viral hale getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
insan bi video koyar bu site kendini çok bozdu

