Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman'ın Ceza İtirazı Kabul Edildi

Kayseri İl Disiplin Kurulu tarafından 30 maç ceza alan Gültepespor antrenörü Ahmet Duman'ın itirazı kabul edildi ve ceza 8 maça indirildi.

14 Ekim 2023 tarihinde oynanan Gültepespor U18 - Yahyalı Gençlerbirliği U18 maçında yaşanan olaylar sonrası İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 30 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Gültepespor antrenörü Ahmet Duman'ın cezası indirildi.

Ahmet Duman, "Bundan 2 ay önce Erkilet stadında gerçekleşen bir olay yüzünden 30 maç ceza almıştım. Sonrasında görüntüler ve şahitlerin dilekçeleri ile birlikte itirazda bulunduk. İtirazımız incelendi ve haklılık yönümüz kabul gördü. 30 maç ceza alan bir antrenör olarak hem takımımızı hem beni etkileyen bu karardan geri adım atıldı. Cezam 8 maça indirildi. Her zaman spora hizmet eden, sporun ve sporcunun yanında olan birisi olarak ağır cezadan dönülmüş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kayseri gençliğine hizmetimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ