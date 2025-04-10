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Gülşen Görecek Türkiye Karate Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Gülşen Görecek Türkiye Karate Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Gülşen Görecek, Ferdi Kata dalında Türkiye üçüncüsü olarak 'Milli Sporcu' unvanını kazandı. 2017 doğumlu minik karateci, Söke'nin gururu oldu ve önümüzdeki Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Gülşen Görecek, Türkiye üçüncüsü olarak 'Milli Sporcu' unvanını kazandı.

2017 doğumlu sporcuların katıldığı Ferdi Kata dalında yarışan Sökeli minik karateci, gösterdiği üstün performansla hem ailesinin hem de Söke'nin gururu oldu. Türkiye üçüncülüğü derecesiyle milli takım kadrosuna giren Gülşen, önümüzdeki dönemde ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlanıyor. Genç sporcunun antrenörleri Erhan ve Algül Erdem, Gülşen'in bu başarıyı disiplinli çalışması ve azmi sayesinde elde ettiğini belirtti. Hedeflerinin uluslararası alanda da madalyalar kazanmak olduğunu ifade eden antrenörler, Gülşen'in çok daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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