Gülşen Degener, Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde Gümüş Madalya Kazandı
İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocu Gülşen Degener, finalde karşılaştığı Hollandalı rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.
İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocu Gülşen Degener, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Gülşen Degener, finalde Hollandalı Therese Klompenhouwer'le karşılaştı.
Rakibine 30-15 yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor