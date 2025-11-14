Haberler

Gülistan Özdemir, Mersin'de Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Gülistan Özdemir, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda altın ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu Gülistan Özdemir, Türkiye'nin ev sahibi olduğu organizasyonda altın ve gümüş madalya kazanarak gelecek için umutlandı.

Kazakistan'da geçen yıl yapılan Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Gülistan, aynı ülkede mayısta gerçekleştirilen Powerlifting Dünya Kupası'nda da 4 altın madalya aldı.

Yurda moralli dönen Gülistan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve IBSA iş birliğinde 30 Ekim-2 Kasım'da Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 60 kilogramda "powerlifting", "bench press" ve toplam yarışlarında performans sergiledi.

Milli sporcuların 5'i altın, 1'i gümüş, 8'i bronz toplam 14 madalya kazandığı şampiyonada Gülistan, birer gümüş ve altın madalya elde etti.

Türkiye'nin organizasyonun ev sahibi olmasından dolayı sevinci katlanan Gülistan, gelecek yıl yapılacak şampiyonalar için umudunu artırdı.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Gülistan Özdemir, AA muhabirine, Mersin'deki şampiyonaya iyi şekilde hazırlandığını ve antrenmanlarını aksatmadığını söyledi.

Yarışmaya, tüm kategorilerde birinci olma hedefiyle katıldığını dile getiren görme engelli halterci, "Önceki şampiyonluklarımı korumam gerekiyordu. Bench press'te ikincilik madalyası aldım, nazara geldiğimi düşünüyorum. Toplam yarışında ise birinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum." dedi.

"Branşımız olimpik olursa oralarda da birinciliğini devam ettirmek istiyorum"

Gülistan, Dünya Halter Şampiyonası'na ülkesinde katılmanın motivasyon sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız şampiyonada birinci olmak mutluluk verici. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak benim için onurdu. Daha güzel başarılar elde edeceğime inanıyor ve burada onu gösterdiğime düşünüyorum. İleride branşımız olimpik branş olursa oralarda da birinciliği devam ettirmek istiyorum."

Halterde yeni başarılar hedeflediğini vurgulayan Gülistan, şunları kaydetti:

"İnsanların bir hedefi varsa durmadan çalışmalı. Bu spora Gaziantep'te başladım, yapamayacağımı düşünüyordum. Fakat kendime olan inancım ve hırsım beni başarıdan başarıya götürdü. Bu sayede halterde ilerledim ve kendime inandım."

