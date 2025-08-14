Güle güle Anderson Talisca! Ayrılığı duyurdular

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın yeni adresi duyuruldu. Geleceği merak konusu olan Talisca'nın, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo ile görüştüğü öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun bu transferi sıcak baktığı ve gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalamayı planladığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

BOMBA İDDİA

Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan ve yeni sezondaki performansı merak konusu olan Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Brezilya basınında yer alan habere göre, Talisca ülkesi Brezilya'nın ekiplerinden Flamengo ile görüşüyor. 31 yaşındaki oyuncu, bu yaz olmasa da bu transfere sıcak bakıyor.

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Yaniiii...... kesin olan hiçbirşey YOK...... baştan aşağı YALAN HABER......

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnreal:

Uçak bileti ve yanında 2 tane oyuncu da benden olsun.Takıma faydası yok.Hatta onun gibi 10 futbolcu da gitsin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
