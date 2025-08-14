Güle güle Anderson Talisca! Ayrılığı duyurdular
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın yeni adresi duyuruldu. Geleceği merak konusu olan Talisca'nın, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo ile görüştüğü öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun bu transferi sıcak baktığı ve gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalamayı planladığı da gelen haberler arasında.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca hakkında bomba bir gelişme yaşandı.
BOMBA İDDİA
Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan ve yeni sezondaki performansı merak konusu olan Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
Brezilya basınında yer alan habere göre, Talisca ülkesi Brezilya'nın ekiplerinden Flamengo ile görüşüyor. 31 yaşındaki oyuncu, bu yaz olmasa da bu transfere sıcak bakıyor.