Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.

DJIKU DA GİDİYOR

Spartak Moskova, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; daha önce Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de renklerine bağlayan Rus ekibinin Djiku için 5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI, 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkan tecrübeli stoper, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.