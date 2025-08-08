Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Rus futbol ekibi Spartak Moskova, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için 5 milyon euro teklif yaptı. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcularla yola devam etmek istemediği ve bu nedenle bir ayrılık daha yaşanabileceği belirtildi. Spartak Moskova, daha önce de Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i renklerine bağlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.

DJIKU DA GİDİYOR

Spartak Moskova, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; daha önce Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de renklerine bağlayan Rus ekibinin Djiku için 5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI, 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkan tecrübeli stoper, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

