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Güle güle Aboubakar! Yeni rotası ABD

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Kamerunlu golcünün yeni adresinin LA Galaxy olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın yeni rotası ABD oluyor.

LA GALAXY TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Vincent Abobuakar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. ABD ekibinin kısa süre içinde Kamerunlu golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

58 GOL ATTI

Haziran 2025'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 105 maça çıktı. Abobuakar bu karşılaşmalarda 58 gol ve 16 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

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