Matteo Guendouzi: "Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerle daha fazla kupa kazanmak istediğini söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray'ı 2-0 yendi ve kupayı kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, "Açıkçası çok gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum çünkü bence bugün iyi oynadık. Harika bir karakter ortaya koyduk. Birlikte hücum yaptık. Birlikte savunma yaptık. Birlikte çok güzel işler yaptık. Bundan dolayı gururluyum. Dediğim gibi bu sadece başlangıç. Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Bu takıma inanıyorum. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece harika başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

Transferinden kısa bir süre sonra maça çıkmasının hatırlatılması üzerine Guendouzi, "Üç gün önce Lazio ile 90 dakika oynadım. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yaparım. Bence takım olarak bugün harika oynadık. Daha fazla kupa kazanabiliriz" şeklinde konuştu.

"İlk maçımda ilk golümü attım, bundan dolayı mutluyum"

İlk maçta ilk golü atmasıyla alakalı ise 26 yaşındaki futbolcu, "Bu gerçekten harika. Takımımla da gurur duyuyorum. İlk maçımda ilk golümü attım. Bundan dolayı mutluyum. Bundan daha önemlisi de taraftar için kupa kazanmak. Taraftarlar, kupa kazanmayı bekliyorlardı. Bu yüzden kupayı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL