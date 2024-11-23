Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Ange Postecoglou'nun ekibi, Pep Guardiola'nın takımını deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı.

GUARDIOLA ŞOKA UĞRADI

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti. Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.

5 MAÇTIR KAYBEDİYOR, KARİYERİNDE BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu. Ligde üst üste 3. kez kaybeden Guardiola'nın takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'a 4-1, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda ise yine Tottenham'a 2-1 kaybetmişti.

53 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Öte yandan Manchester City de tam 53 maç sonra evinde mağlubiyet yaşamış oldu. Bu yenilgiyle 23 puanda kalan City, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düştü. Tottenham ise puanını 19'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olurken, Tottenham evinde Fulham'ı ağırlayacak.