Guardiola genç taraftarları azarladı: Bir daha gelmeyin
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kendisinden imza isteyen genç taraftarları azarladı. Guardiola, genç taraftarlara "Bir daha gelmeyin. İmzalamam. Yüzlerinizi ezberledim. Okula gidin. Hayata hazırlanın" dedi ve genç taraftarları hayatlarını boşa harcamamaları konusunda uyardı.
İngiliz devi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola kendisinden imza isteyen genç taraftarları sert tepki gösterdi.
"BİR DAHA GELMEYİN"
İspanyol teknik adam imza almaya gelen genç taraftarlara, "Bir daha gelmeyin. İmzalamam. Yüzlerinizi ezberledim artık. Okula gidin. Hayata hazırlanın. Daha gençsiniz. Vaktinizi boşa harcamayın. Bütün hayatınızı gerçekten böyle mi geçirmek istiyorsunuz?" dedi. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.