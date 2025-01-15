Guardiola genç taraftarları azarladı: Bir daha gelmeyin

İngiliz devi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola kendisinden imza isteyen genç taraftarları sert tepki gösterdi.

"BİR DAHA GELMEYİN"

İspanyol teknik adam imza almaya gelen genç taraftarlara, "Bir daha gelmeyin. İmzalamam. Yüzlerinizi ezberledim artık. Okula gidin. Hayata hazırlanın. Daha gençsiniz. Vaktinizi boşa harcamayın. Bütün hayatınızı gerçekten böyle mi geçirmek istiyorsunuz?" dedi. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.