Guardiola, finansal kuralları ihlalden suçlu bulunan Manchester City'ye destek verdi

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Teknik direktör Pep Guardiola, bağımsız komisyonun "finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle" suçlu bulduğu eski takımı Manchester City'ye destek verdi.

İspanyol teknik adam, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi.

Guardiola, paylaşımında, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım. Net olmama izin verin, bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: AA