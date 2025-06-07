Guardiola, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası İçin Sabırsızlanıyor

Guardiola, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası İçin Sabırsızlanıyor
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Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmanın bir onur olduğunu ve kupayı kazanmak için adım adım ilerleyeceklerini belirtti. Ayrıca son yıllarda kulübün taraftar sayısındaki artışı vurguladı.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için sabırsızlandığını söyledi.

Guardiola, FIFA'nın internet sitesinde yer alan röportajında, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek bizim için bir onur. Bu, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iyi işler başardığımız anlamına geliyor. Bizim için yeni bir turnuva ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kupayı kazanmak güzel olurdu, bunu inkar edemeyiz. Ancak aynı şeyi isteyen 31 takım daha var. Normalde bir turnuvaya başlarken, örneğin Premier Lig sezonuna başlarken 'Kazanacağız. Kazanmalısın' diye düşünmek istemem. Adım adım ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Manchester City'nin taraftar kitlesinin çok büyüdüğünü vurgulayan Guardiola, "Bazen Asya'da, bazen de ABD'de sezon öncesi maçlarımız oldu. Tribünlerde çok sayıda mavi forma görüyorsunuz. Bu gerçekten harika. İnsanlar belki de bizi oynarken izlemekten keyif aldı. Oyuncularımızdan imza ve fotoğraf istiyorlar. Bu bizi çok gururlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kariyeri boyunca çalıştığı teknik direktörlerden olumlu anlamda etkilendiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle akıl hocam Johan Cruyff, zihnimi açtı ve oynayacağım oyun tarzını hayal etmeme yardımcı oldu. Bir futbolcu olarak kariyerimde Johan Cruyff'un etkisi olmasaydı, belki de bir teknik direktör olmam zor olurdu diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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