1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu sene 24. kez düzenlenen İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurul toplantısı yapıldı.

GSYİAD tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulu RAMS Park'ta bulunan dernek merkezinde bir araya geldi. Seçici kurulda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, Eski Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, medyada görev yapan spor müdürleri ile muhabirler katıldı. Öte yandan, bu sene 24. kez gerçekleştirilen yarışmaya, 2025 yılında hayatını kaybeden eski GSYİAD başkanlarından İsmail Sarıkaya'nın adı verildi.

Murat Sancaktar: "Son 1 senede yaşadığımız bütün güzel anların karelenmiş halini gördük"

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar yarışmaya dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim bu yarışmamız geleneksel hale geldi. Bu sene 24. kez düzenliyoruz. Geçmiş dönem başkanlarımızdan İsmail Sarıkaya ağabeyimizin vefatı üzerine bu yarışmaya onun ismini verdik. 100'ün üzerinde fotoğraflar vardı, hepsi çok güzeldi. Son 1 senede yaşadığımız bütün güzel anların karelenmiş halini gördük. Ligde tam gaz devam ediyoruz. İnşallah yarın Başakşehir Stadyumu'nda Samsunspor'u yenip, salı günü de stadımızda Aston Villa'yı mağlup etmeyi düşünüyoruz. Kurulduğumuz günden beri kulübümüze maddi manevi destekte bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı