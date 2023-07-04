GSB Yaz Spor Okulları Açıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milli güreşçi Yasemin Adar, FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan U19 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın oyuncuları ve genç sporcuların katılımıyla GSB Yaz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, yaz okullarına 2 milyona yakın başvuru olduğunu belirtti.
Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan açılışın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklamalarda bulundu.OSMAN AŞKIN BAK: YAZ OKULLARINA 2 MİLYONA YAKIN BAŞVURU VARBakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın ve dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sporun içinde gelen, sporu çok iyi bilen cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar'a, Avrupa oyunlarında şampiyon olan sporcularımıza alkış istiyorum. U19 Erkek Basketbol Takımı'mız üçüncülük maçında ABD'yi yendi ve bronz madalya kazandı, onları da alkışlıyoruz. Hocalarımızdan rica ediyorum, çocuklarımıza sporun güzel yanlarını anlatın. Yaz okullarımıza İstanbul'da yaklaşık 600 bin, Türkiye çapında ise 2 milyona yakın başvuru var. Gençlerimizi seviyoruz. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.BURHANETTİN HACICAFEROĞLU: OKULLARIMIZ YENİ YETENEKLERİ KEŞFEDECEKİstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, yaz spor okullarımızın yeni yeteneklere kapılarını açtığını aktararak "Sporla dolu yaz geçirmek için kapılarımızı çocuklarımıza açtık. Okullarımız yeni yetenekleri keşfedecek, sporu hayat tarzı haline getirecek çocuklara ev sahibi olacak. Sayın bakanımızın aramızda olması bizi daha çok mutlu etti. Çocuklarımızın ailelerine de teşekkür ederiz." diye konuştu.Etkinlikte söz alan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şunları kaydetti: "Sevgili gençler ülkemiz için en değerli varlık sizlersiniz. Spor yaparak sağlıklı bir yaşam iyi bir çevre ve iyi insanlarla buluşmak adına iyi bir zemin bulacaksınız. Asla sporu ihmal etmeyin. Her yaşta spor için vakit ayırmanızı rica ediyorum. Sporun hangi dalı olursa olsun sporun bir dalında bulmasınız."
Organizasyon renkli görüntülerle sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor