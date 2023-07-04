GSB Yaz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milli güreşçi Yasemin Adar, FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan U19 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın oyuncuları ve genç sporcuların katılımıyla GSB Yaz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, yaz okullarına 2 milyona yakın başvuru olduğunu belirtti.