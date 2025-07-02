GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış programı yapıldı

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış programı yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı branşlarda gerçekleştireceği Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nı vatandaşların hizmetine sundu. Yüzmeden basketbola, geleneksel sporlardan atletizme kadar birçok branşta gerçekleştirilecek eğitimler, hem çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine destek olacak hem de özel bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak.

Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı Hamza Yerlikaya ve birçok genç katıldı.

"2032 ve 2036'da farklı branşlarda olimpiyat şampiyonu çıkacak potansiyeller var"

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren dünya şampiyonu güreşçi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, gençlerin farklı branşlarda birçok potansiyele sahip olduklarını ve ilerleyen zamanlarda büyük başarılar elde edeceklerini belirterek, "Bugün birçok farklı branşta startını verdiğimiz bu alanda olimpiyat şampiyonu çıkmasını arzu ediyoruz. Salonlar, antrenörler, idareciler hazır ama sahada yetenekli sporculara yani sizlere ihtiyacımız var. Sezon geldi, gençlerimiz sahaları ve salonları doldurmalı. Başarı için elimizden geleni yapmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın verdiği yetkiyle salonlarımızı malzemelerle doldurduk. Bunun sebebi ise sizler daha rahat spor yapmanız. 2032 ve 2036'da farklı branşlarda olimpiyat şampiyonu çıkacak potansiyeller var. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hamza Yerlikaya'nın konuşmasının ardından program gençlerin cimnastik, güreş ve zeybek gösterisiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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