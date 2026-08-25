Elazığ GSB Yurtları 10 Bin Öğrenciye Hizmet Verecek

GSB Elazığ yurtları Türkiye'nin dört bir tarafından Elazığ'a gelen toplam 10 bine yakın öğrenciye hizmet vermeye devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Elazığ GSB Yurtları, Üniversite eğitimleri için kente gelen öğrencilerini ağırlamayı sürdürüyor. 4 kız 3 erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplam 7 yurtta 10 bine yakın kapasite ile Elazığ'da hizmet veren GSB yurtlarında öğrencilere günlük olarak sabah kahvaltısı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve internet gibi birçok imkan sağlayarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda bunların yanı sıra öğrencilerin vakitlerini daha faydalı ve verimli geçirebilmeleri adına sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlere de ağırlık verilerek öğrencilere daha iyi yaşam alanı sunuluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yurt başvurularının başladığını belirterek, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin konforlu, güvenli ve sosyal imkanları güçlü yurtlarda barınma imkanına kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı