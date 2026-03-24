Haberler

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MLS ekibi Orlando City, Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattığını ve Fransız yıldızın temmuz ayında takıma katılacağını açıkladı. Fransız oyuncu yeni kulübünde sponsorlar harici yıllık 10 milyon Euro kazanacak.

Uzun süredir kariyerini La Liga'da sürdüren Fransız hücum oyuncusu Antoine Griezmann, kariyerine yepyeni bir sayfa açıyor.

ORLANDO CITY'E İMZA ATTI

MLS ekibi Orlando City, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Fransız yıldızın Dünya Kupası'nın ardından Temmuz ayında takıma katılacağı belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

Yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Griezmann, MLS ekibinden yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Sponsorluklar ile birlikte deneyimli oyuncunun maaşının 20 milyon Euro'lara kadar çıkabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

veliidi0619:

fenere gelseydi 20m öderlerdi enayiler :))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

