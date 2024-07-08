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Gremio'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü

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Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesinin bitimine 1 ay kala kendi isteğiyle takımdan ayrıldı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, böylelikle sarı-lacivertlilere geri döndü.

Fenerbahçe'nin Brezilya Serie A takımı Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro kiralık sözleşmesinin bitimine 1 ay kala beklenmedik bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilere geri döndü.

KENDİ İSTEĞİYLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.

Gremio'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Kiralık sözleşmesinin bitmesine 1 ay kalan Gremio'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet, Brezilya ekibiyle çıktığı 45 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'de ise 28 maça çıkmış, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asist yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gremio FBPA Fenerbahçe Joao Pedro Brezilya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Baba Yabgu:

45 maçta 3 gol nasıl forvet oluyor arkadaş kalenin önüne odun koysan çarpar daha çok gol atar

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