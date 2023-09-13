Sadece 25 dakika oynayabildi! İlkay Gündoğan ağlayarak sahayı terk etti
Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlandı. Oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan Gündoğan, 25. dakikada yerini Pascal Gross'a bıraktı.
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa- Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 25. dakikada sakatlanan futbolcu sahayı ağlayarak terk etti.
İLKAY SAKATLANDI
Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçına sakatlık damga vurdu. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak oyundan çıktı.
SAHAYI AĞLAYARAK TERK ETTİ
Mücadelenin 25. dakikasında oyundan çıkarken duydusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan İlkay Gündoğan yerini Pascal Gross'a bıraktı.
Kaynak: Haberler.com / Spor