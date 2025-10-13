Gözünü kırpmadan izledi! Ali Koç'u daha önce böyle görmediniz

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlunun düğününe katıldı. Koç'un, düğünde sahne alan horon ekibini ayakta ilgiyle izlemesi sosyal medyada gündem oldu.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'NUN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlunun düğününe katıldı. Etkinlikte birçok spor ve iş dünyasından ismin yer aldığı geceye Ali Koç'un ilgisi damga vurdu.

HORON EKİBİNİ AYAKTA TAKİP ETTİ

Düğün sırasında sahneye çıkan horon ekibi, Karadeniz yöresine ait coşkulu danslarıyla misafirlere keyifli anlar yaşattı. Ali Koç'un, gösteriyi ayakta ve büyük bir ilgiyle izlemesi dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar tarafından "Ali Koç'un keyifli anları" başlığıyla paylaşıldı.

GÜNDEM OLDU

Koç'un bu anları binlerce beğeni toplarken, bazı kullanıcılar "Ali Koç horona katılmaya az kalmış" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Sakin ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Koç'un görüntüleri, düğünün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.