Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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UEFA, kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesini amaçlayan FFP'yi kaldırmak istiyor. En çok Türk kulüplerinin başına bela açan FFP'nin kaldırılması için 7 Nisan'da oylama yapılacak.
Uefa'da kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri masaya geldi.
Yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin %90'ı kadar yapabilecek. Yeni kural 7 Nisan'da oylamaya sunulacak.
FFP kıskacını en çok hisseden kulüp Fenerbahçe, devre arası transfer yapamadı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezonda dahi transfer yapma ihtimali tartışma konusu.
- FFP'nin kaldırılmasının ardından yerine gelecek yeni kuralda başlıca şu maddeler var;
- Gelirlerin en fazla %70'i harcanabilecek
- Üç sezon %70 limitini uygulayabilene %90 harcama hakkı
- Kural ihlali yapmayanlara +10 milyon euro harcama hakkı
- Şirket sahipliğinden ve sponsorluktan kaynaklı gelirlerdeki her türlü gizliliğin cezalandırılması