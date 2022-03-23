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Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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UEFA, kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesini amaçlayan FFP'yi kaldırmak istiyor. En çok Türk kulüplerinin başına bela açan FFP'nin kaldırılması için 7 Nisan'da oylama yapılacak.

Uefa'da kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri masaya geldi.

Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural, en çok Türk futbolunu ilgilendiriyor

Yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin %90'ı kadar yapabilecek. Yeni kural 7 Nisan'da oylamaya sunulacak.

FFP kıskacını en çok hisseden kulüp Fenerbahçe, devre arası transfer yapamadı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezonda dahi transfer yapma ihtimali tartışma konusu.

  • FFP'nin kaldırılmasının ardından yerine gelecek yeni kuralda başlıca şu maddeler var;
  • Gelirlerin en fazla %70'i harcanabilecek
  • Üç sezon %70 limitini uygulayabilene %90 harcama hakkı
  • Kural ihlali yapmayanlara +10 milyon euro harcama hakkı
  • Şirket sahipliğinden ve sponsorluktan kaynaklı gelirlerdeki her türlü gizliliğin cezalandırılması

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, UEFA, Spor, Haberler

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