Haberler

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idmanda takım, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var

Çelik klip çekti, valilikten uyarı gecikmedi
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
5 kenti birden uyardılar: Tedbirli olunmalı

Vatandaşlar dikkat! 5 kenti birden uyardılar
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı

Büyük panik! Yolcu uçağı okyanusa acil iniş yaptı