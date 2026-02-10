Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idmanda takım, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun oynadı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor