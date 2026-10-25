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Göztepe Yuppo, Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Setler 18-25, 25-18, 19-25 ve 24-26 sonuçlanırken 133 dakika süren mücadelede galibiyete Göztepe Yuppo ulaştı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sema Sert, Uğur Ateş

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder, Özge Nur Çetiner)

Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Zeynep Sude Demirel, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Aybüke Özel, Duru Zeren, Hande Naz Sunar, Astashina, Vaganova, Burçin Eflin Toraman)

Setler: 18-25, 25-18, 19-25, 24-26

Süre: 133 dakika (28, 29, 38, 38)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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