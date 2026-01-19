Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Göztepe'de sarı kart gören Malcom Bokele, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
- Göztepe oyuncusu Malcom Bokele, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gördüğü için Fenerbahçe maçında cezalı durumda.
- Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 19. hafta maçında 25 Ocak Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynayacak.
Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'ye bu mücadelede yıldız isminden kötü haber geldi.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI
Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkma başarısı gösteren 25 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol attı.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 19. hafta maçında 25 Ocak Pazar günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.