Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'ye bu mücadelede yıldız isminden kötü haber geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkma başarısı gösteren 25 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol attı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 19. hafta maçında 25 Ocak Pazar günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.