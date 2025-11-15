Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Süper Lig ekibi Göztepe, kanat transferi çalışmaları kapsamında gözünü ligin lideri Galatasaray'a çevirdi.

YUSUF DEMİR İÇİN TEKLİF

Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için Sarı-kırmızılılara bir teklifte bulundu. İzmir ekibinin Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu için çok istekli olduğu kaydedildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu doğrultuda Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle transfer olan Yusuf Demir, bu sezon şu ana dek hiçbir maçta süre alamadı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.