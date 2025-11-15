Haberler

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Güncelleme:
Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Süper Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın yıldız ismi Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Yusuf için Galatasaray'a teklif yaptığı, oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

  • Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir için transfer teklifi yaptı.
  • Yusuf Demir, Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle transfer oldu ve bu sezon hiç maçta süre alamadı.
  • Yusuf Demir'in Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Süper Lig ekibi Göztepe, kanat transferi çalışmaları kapsamında gözünü ligin lideri Galatasaray'a çevirdi.

YUSUF DEMİR İÇİN TEKLİF

Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için Sarı-kırmızılılara bir teklifte bulundu. İzmir ekibinin Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu için çok istekli olduğu kaydedildi.

Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu doğrultuda Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle transfer olan Yusuf Demir, bu sezon şu ana dek hiçbir maçta süre alamadı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
