Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Süper Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın yıldız ismi Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Yusuf için Galatasaray'a teklif yaptığı, oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
- Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir için transfer teklifi yaptı.
- Yusuf Demir, Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle transfer oldu ve bu sezon hiç maçta süre alamadı.
- Yusuf Demir'in Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Süper Lig ekibi Göztepe, kanat transferi çalışmaları kapsamında gözünü ligin lideri Galatasaray'a çevirdi.
YUSUF DEMİR İÇİN TEKLİF
Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için Sarı-kırmızılılara bir teklifte bulundu. İzmir ekibinin Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu için çok istekli olduğu kaydedildi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu doğrultuda Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle transfer olan Yusuf Demir, bu sezon şu ana dek hiçbir maçta süre alamadı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.