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Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Samsunspor forması giyen Öztekin, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 12 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin İzmir Spor Haberler

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