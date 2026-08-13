Göztepe Yine Genç: Ligin En Genç 3. Takımı

Göztepe, 24.7 yaş ortalamasıyla Eyüpspor ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'in en genç üçüncü takımı konumunda yer alıyor.

Göztepe, genç kadro yapılanmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2025-26 sezonunu 25.06 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da bu politikasını sürdürüyor.

2026-2027 sezonu öncesinde Göztepe'nin mevcut kadrosunun yaş ortalaması 24.7 olarak öne çıktı. İzmir ekibi, 22.2 yaş ortalamasına sahip Eyüpspor ve 2.,9 yaş ortalamasındaki Samsunspor'un ardından Süper Lig'in en genç üçüncü takımı konumunda bulunuyor.

Gençleşme politikası transfer çalışmalarına da yansıyor. Göztepe; Alex Matos, Andre Henrique ve Sinclair Armstrong gibi genç oyuncuları kadrosuna katarak potansiyeli yüksek futbolcular üzerinden uzun vadeli bir yapı oluşturmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, genç isimlerin gelişimini destekleyip A takımda daha fazla süre almalarını sağlarken, ilerleyen süreçte bu oyunculardan sportif ve ekonomik anlamda katkı elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı