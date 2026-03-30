Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nda 11 oyuncuyla yollar ayrıldı
Vodafone Sultanlar Ligi temsilcisi Göztepe, 11 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu da dahil olmak üzere birçok oyuncunun kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile yollar ayrıldı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu