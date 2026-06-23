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Göztepe Voleybol, Anna Prasolova'yı kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol, Anna Prasolova'yı kadrosuna kattı
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Sultanlar Ligi ekibi Göztepe Voleybol, 1999 doğumlu Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaştığını duyurdu.

Göztepe Voleybol, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Rus oyuncu Anna Prasolova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Tulitsa Tula formasını giyen Anna Prasolova'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Rus oyuncu Anna Prasolova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve son olarak Tulitsa Tula formaları giyen Anna Prasolova, yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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