Haberler

Göztepe Voleybol, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 1997 doğumlu Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile yeni sezon için anlaştığını duyurdu.

Göztepe Voleybol, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formasını giyen Rebecca Latham'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markpoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Rebecca." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi