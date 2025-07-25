Göztepe Voleybol, 2025-2026 Sezonunda Maçlarını Alsancak'ta Oynayacak

Göztepe Voleybol, 2025-2026 Sezonunda Maçlarını Alsancak'ta Oynayacak
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Göztepe Voleybol, 2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacaklarını duyurdu. Kulüp, taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Göztepe Voleybol, 2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacağını duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nden, Sultanlar Ligi'ne yükselen Göztepe Voleybol'da önemli bir gelişme yaşandı. İzmir ekibi, yeni sezonda maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacağını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Göztepe Voleybol, 'Kombineler çok yakında satışta' isimli bir video yayımladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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