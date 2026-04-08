Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde Galatasaray ile karşılaşırken, ilk yarıyı Sarı-Kırmızılı ekip 2-0'lık üstünlükle kapattı. Goller Barış Alper Yılmaz ve Allan'ın (k.k.) ayağından geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan'a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis'in üzerinden filelerle buluştu. 0-2

31. dakikada Sane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Sallai, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, Lis'in solundan yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda uzun gönderilen topu rakip ceza alanı önünde kontrol eden Sallai, ceza sahasına girerek sağ alt köşeye sert vurdu. Kaleci Lis'in son anda meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Leroy Sane, Yaser Asprilla, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 5), Allan (dk. 19 k.k.) (Galatasaray) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
