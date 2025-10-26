Göztepe ve Fenerbahçe'nin Maç Programı
Bugün oynanacak olan futbol, basketbol ve voleybol maçlarıyla birlikte, Fenerbahçe Gaziantep'e gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcular tatamiye çıkacak.
Göztepe
17.00 Gençlerbirliği - TÜMOSAN Konyaspor
20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek
1'İNCİ LİG
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
15.30 Trabzonspor-Anadolu Efes
18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor
20.30 Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş Boa
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring
VOLEYBOL
- Vodafone Sultanlar Ligi
14.00 Kuzeyboru-Göztepe
14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit
17.00 Aras Spor-Türk Hava Yolları
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor
18.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin
20.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş
TEKVANDO
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli tatamiye çıkacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katılacak.