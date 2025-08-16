Göztepe ve Fenerbahçe Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanatta Juan'ın ceza sahasına girip Brown'dan sıyrılarak penaltı noktasına gönderdiği pası Amrabat dokunarak kaleci İrfan Can'a kazandırdı.

61. dakikada hızlı hücumda Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası Juan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada yedek kulübesinde itirazlarını sürdüren İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

75. dakikada ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski'nin arka direğe gönderdiği ortada En Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Oosterwolde, Emerson'u formasından çekerek düşürünce hakem Yasin Kol, ikinci sarıdan kırmızı kartla sarı-lacivertli oyuncuyu oyundan attı.

90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, Miroshi'nin Cenk'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Lis çeldi gole izin vermedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Rhaldney (Furkan Bayır dk. 90), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 70), Juan, Janderson (Emersonn dk. 70)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Oğuz Aydın dk. 76), Fred (Anderson Talisca dk. 70), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran (İrfan Can Kahveci dk. 76), En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 87)

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz,

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kırmızı kartlar: Juan (dk. 61), İsmail Köybaşı (dk. 66) (Göztepe), Oosterwolde (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Miroshi (Göztepe), En Nesyri, Jhon Duran, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) - İZMİR