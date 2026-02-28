Göztepe Evinde İkas Eyüpspor ile 0-0 Berabere Kaldı

(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Göztepe, evinde ağırladığı İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda İkas Eyüpspor'u konuk etti. Batuhan Kolak'ın yönettiği karşılaşma hızlı başladı. 5.dakikada kale önünde Göztepeli Janderson gelişine bir vuruş yaptı ancak top Eyüpsporlu Onguene'den döndü. Pozisyonun ardından VAR'a giden hakem Kolak, incelemesi sonucunda topum Onguene'nin eline temas ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Janderson'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jansat gole izin vermedi ve ev sahibi ekibin öne geçmesini engelledi.

Her iki takımın gol arayışı sonuç kalınca karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Göztepe, bu skorla galibiyet hasreti 4 maça çıkardı.

