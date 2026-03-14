Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Göztepe'nin golünü Juan, Alanyaspor'un eşitlik golünü ise Hagi kaydetti. Ayrıca, hakem Asen Albayrak, Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçti.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener,
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan
Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Hagi, Hwang, Mounie
Goller: Dk. 7 Juan (Göztepe), Dk. 14 Hagi (Corendon Alanyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Aliti, Dk. 39 Lima (Corendon Alanyaspor ), Dk.45+2 Jeferson (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
7. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in ortasında Jeferson'dan seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta'nın müdahalesiyle Dennis'in yerde kalması sonucu hakem Asen Albayrak, beyaz noktayı gösterdi.
Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı. Topa ikinci kez hamle yapan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
14. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanan Hagi'nin yerden sert bir şekilde kaleye gönderdiği top, defans oyuncularına çarparak kaleci Lis'in sağından filelerle buluştu: 1-1
35. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Duarte, kendi sahasından alıp getirdiği topu ceza sahası sağ önündeki Mounie'ye aktardı. Mounie'nin vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.
41. dakikada Alanyaspor'da orta saha gerisinde topu kapan Hagi, meşin yuvarlağı Hwang'a aktardı. Kaleci Lis'in önde olduğunu gören Hwang, topu uzaktan kaleye gönderdi. Lis'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.