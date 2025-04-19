Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Göztepe ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Beşiktaş, Rafa Silva'nın ilk yarıda attığı golle öne geçerken, Göztepe'den İsmail Köybaşı'nın ikinci yarıda attığı golle durum eşitlendi.

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Göztepe'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşmada 9. dakika da Rashica'nın içeri çevirdiği topta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva, topu filelere gönderdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Göztepe, 45. dakika da Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası yayı üzerinde buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Bu golle maçta durum eşitlendi.

Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.