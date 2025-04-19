Göztepe ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Göztepe'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşmada 9. dakika da Rashica'nın içeri çevirdiği topta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva, topu filelere gönderdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Göztepe, 45. dakika da Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası yayı üzerinde buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Bu golle maçta durum eşitlendi.

Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede başka gol sesi çıkmadı.