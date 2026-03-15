(ANKARA) -Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. İsonem Park Gürsek Akel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 20.00'de oynanan karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetti.

Juan Santos'un 7. dakikada kaydettiği golle Göztepe, Alanyaspor karşıısnda 1-0 öne geçti. Konuk takım Alanyaspor 15. dakikada Lanis Hagi ile karşılık verdi ve skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi Göztepe 59. dakikada Janderson'un attığı golle tekrar öne geçerek durumu 2-1 yaptı. Maçın skorunu belirliyen gol ise 90artı 10. dakikada Alanyaspor oyuncusu İbrahim Kaya'dan geldi. Bu golle Göztepe ile Alanyaspor 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kaynak: ANKA