Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Göztepe'nin gollerini Juan ve Janderson, Alanyaspor'un gollerini ise Ianis Hagi ve İbrahim Kaya kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Krastev'le paslaşan Janderson ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu. Janderson'un yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

77. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Hadergjonaj ile paslaşarak kullanan Hagi şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin solundan kornere çıktı.

90+9. dakikada Aliti'nin pasıyla ceza sahasına giren İbrahim Kaya, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 58), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni (Musah Mohammed dk. 86), Alexis Antunes (Filip Krastev dk. 58), Jeferson (Janderson dk. 58), Juan (Efkan Bekiroğlu dk. 89)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Guilherme Luiz,

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima ( İbrahim Kaya dk. 90+4), Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta (Enes Keskin dk. 69), Nicolas Janvier, Ruan (Elia Meschack dk. 89), Ianis Hagi (Efecan Karaca dk. 89), Ui-jo Hwang, Steve Mounie (Güven Yalçın dk. 69)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Mogultay, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Juan (dk. 7), Janderson (dk. 59) (Göztepe), Ianis Hagi (dk. 15), İbrahim Kaya (dk. 90+9) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Malcom Bokele, Jeferson, Novatus Miroshi (Göztepe), Fidan Aliti, Nuno Lima, Paulo Victor (Alanyaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

