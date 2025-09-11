Göztepe, Üç Transferde Sona Yaklaştı

Göztepe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Sinclair Armstrong, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için sona geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle forvet ve kaleci bölgelerine takviye yapmak için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, 3 oyuncunun transferinde sona geldi. Kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım'ın kulübü Fransız ekibi Rennes ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan Göztepeli yöneticiler, iki oyuncu ile de görüşmelerini sürdürüyor. Söz konusu transferler için kısa bir süre içerisinde pürüzlerin giderilip resmi adımların atılması bekleniyor. Bir diğer takviye olarak da İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, bu transferde de büyük aşama kaydetti ve yaklaşık 1 milyon Euro'luk bonservisle bu transferi de bitirmeyi hedefliyor. - İZMİR