Haberler

Göztepe, Üç Transferde Sona Yaklaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, transfer döneminin bitmesine az bir süre kalırken kaleci Doğan Alemdar, forvet Bertuğ Yıldırım ve Sinclair Armstrong'u kadrosuna katmak için görüşmelerde son aşamaya geldi.

Göztepe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Sinclair Armstrong, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için sona geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle forvet ve kaleci bölgelerine takviye yapmak için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, 3 oyuncunun transferinde sona geldi. Kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım'ın kulübü Fransız ekibi Rennes ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan Göztepeli yöneticiler, iki oyuncu ile de görüşmelerini sürdürüyor. Söz konusu transferler için kısa bir süre içerisinde pürüzlerin giderilip resmi adımların atılması bekleniyor. Bir diğer takviye olarak da İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, bu transferde de büyük aşama kaydetti ve yaklaşık 1 milyon Euro'luk bonservisle bu transferi de bitirmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.