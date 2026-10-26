Göztepe U19, yarın UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak

GÖZTEPE U19 Takımı, yarın UEFA Gençlik Ligi'nde sahaya çıkacak. Futbolda 56 yıl sonra Avrupa arenasına gençlerle dönen sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AFAS Training Centre Sahası'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 3 Kasım'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Futbolda A takım düzeyinde yarım asrı aşkın süredir Avrupa kupalarına katılamayan Göztepe son olarak 1970 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Zabrze ile oynadığı son Avrupa maçını 3-0 kaybetmişti.

Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'ne katılmak için Play-Off finalinde Trabzonspor'u Bursa'da 3-1 yenen Göztepe tarihi bir sonuca imza atarak Avrupa vizesini almıştı. Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs yıllar sonra camiayı Avrupa kupalarında temsil etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Büyük bir gururla sahaya çıkacaklarını belirten Fuchs, "Hepimiz maça çok iyi hazırlandık. Bu iki ayaklı bir karşılaşma. Hollanda deplasmanından iyi bir sonuç alıp, 3 Kasım'daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyoruz. AZ Alkmaar genç takımı da oldukça iyi. Biz sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Heyecanlı ve çok istekliyiz" dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte ülkemizi gençlerde bu yıl Avrupa'da temsil eden 3 kulüpten biri olan Göztepe, AZ Alkmaar'ı elemesi halinde diğer turda Dinamo Kiev - Rangers maçının galibiyle eşleşecek. Sarı-kırmızılı kafileyi Hollanda'da yaşayan taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı