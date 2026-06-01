Haberler

Göztepe U19'dan tarihi başarı

Göztepe U19'dan tarihi başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe U19 Takımı, UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19'u 3-1 yenerek 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'e katılmaya hak kazandı.

Göztepe U19 Takımı, UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19'u 3-1 mağlup ederek 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'e katılma hakkı kazandı.

UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Göztepe U19 ile Trabzonspor U19 karşı karşıya geldi. Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan mücadeleye etkili başlayan Göztepe U19, 4. dakikada Yusuf Ali'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor U19 ise bu gole 16. dakikada Taha Emre İnci'nin attığı golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Göztepe U19, 54. dakikada Fran Pah Gouhon'un golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılı ekipte yıldızlaşan Fran Pah Gouhon, 74. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde savunmada hata yapmayan Göztepe U19, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19'u mağlup eden Göztepe U19, Türkiye şampiyonu olarak 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası

Süper Lig devinden Lewandowski bombası
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
31 yaşındaki tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran görüntü
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu

Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş

Piyasalar kırmızıya döndü! İki haftalık yükseliş sona erdi
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü