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Göztepe U14 Takımı U14 Gelişim Ligi Finallerinde İkinci Oldu

Göztepe U14 Takımı U14 Gelişim Ligi Finallerinde İkinci Oldu
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Türkiye U14 Gelişim Ligi Finalleri'nde Göztepe U14 takımı, finale yükselmesine rağmen Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Normal sezonu lider tamamlayan Göztepe, çeyrek finallerde Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ni geride bıraktı.

TÜRKİYE U14 Gelişim Ligi Finalleri'nde mücadele eden Göztepe U14 takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 2-0 kaybetti. 4'üncü Grup'ta mücadele eden Göztepe normal sezonu 64 puanla lider bitirmişti. Çeyrek finallerde ise Kocaelispor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği de U14 Gelişim Ligi'ni üçüncü olarak bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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