Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan

GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 83 Fıratcan), Taha, Tarkan, Nielsen, İsmail, Doğan, Yalçın (Dk. 90 Ümit), Tijanic (Dk. 83 Celil), Messaoudi (Dk. 90+4 Traore), Mamah (Dk. 90+4 Kubilay)

TUZLASPOR: Ferhat - Sadık, Gökhan (Dk. 72 Ahmet), Hasanalizada, Çağrı, Ba, Mehmet (Dk. 54 Hikmet), Muhammed (Dk. 46 Owuku), Nzuzi (Dk. 72 Tidiany), Tougi (Dk. 72 Yahaya), James

GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 64 Yalçın (Göztepe)

SARI KARTLAR: Messaoudi, Doğan (Göztepe), Nzuzi (Tuzlaspor)

1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip zirve yarışında yara alan Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Tuzlaspor'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Göztepe 49'uncu dakikada Yalçın ile 1-0 öne geçti. 64'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yalçın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmayı kazanan Göztepe 23 puana yükselirken, Tuzlaspor 11 puanda kaldı ve düşme hattından çıkamadı.

16'ncı dakikada sağ kanattan Ogün'ün ortaladığı topa Tijanic kafayı vurdu. Tuzlaspor kalecisi Ferhat meşin yuvarlağı sol kale dibinden çeldi.

41'inci dakikada topla buluşan Tijanic'in çaprazdan sert şutunda direk gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında karambolde savunmaya çarpan top Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

64'üncü dakikada Göztepe golleri ikiledi. Mamah'ın içeriye doldurduğu top Tuzlaspor kalecisi Ferhat'tan sekti. Dönen topu Yalçın kaleye gönderdi: 2-0.

Göztepe mücadeleyi 2-0 kazandı.