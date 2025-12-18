Haberler

Göztepe, İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı

Göztepe, İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı
Göztepe, Süper Lig'de önemli bir maç öncesinde, İsviçre'nin Servette FC takımından hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki futbolcuyla 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, yabancı kontenjanını açarak daha fazla takviye yapmayı planlıyor.

SÜPER Lig'de pazar günü Avrupa yolundaki önemli rakibi Samsunspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe, devre arası gelmeden transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar İsviçre'nin Servette FC takımından hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna dahil etti. İsviçre alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş olan 25 yaşındaki futbolcuyla 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu sezon Servette'te Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi dahil olmak üzere 18 maça çıkan oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı.

Antunes'i kadrosuna katan Göztepe'de yabancı kontenjanı ise doldu. Ön bölgeye en az 2 takviye daha yapması beklenen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı sağ bek Ruan başta olmak üzere Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yla da yolların ayrılacağı ifade edildi. 19 yaşındaki Sabra'nın gelişimi için kiralanacağı belirtildi. Ayrıca bu sezon birçok maçta A takım kadrosuna dahil edilen ve az da olsa forma şansı bulan 18 yaşındaki Salem Bouajila'nın U19 takımında görev yapacağı kaydedildi. Yabancı kontenjanını en kısa sürede açmayı planlayan Göztepe'nin hücum bölgesine genç yabancıları monte edeceği vurgulandı.

